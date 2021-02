Ecco come potrebbe funzionare il ministero per la Transizione ecologica del governo Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo aveva anticipato Beppe Grillo nel video in cui invitava gli attivisti del Movimento ad aspettare prima di votare sul governo Draghi e lo ha confermato lo stesso premier incaricato durante il colloquio con le delegazioni ambientaliste: se il governo si farà, avrà un super-ministero per la Transizione ecologica, forte anche dei 74 miliardi di euro previsti nel Next Generation Eu proprio per la rivoluzione verde e la Transizione energetica. Sarà “super” perché – come aveva anticipato Grillo e come hanno confermato i rappresentanti di Wwf, Greenpeace e Legambiente – dovrebbero essere accorpati il ministero dello Sviluppo economico e il ministero dell’Ambiente. Non è ancora chiaro se a guidarlo sarà ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo aveva anticipato Beppe Grillo nel video in cui invitava gli attivisti del Movimento ad aspettare prima di votare sule lo ha confermato lo stesso premier incaricato durante il colloquio con le delegazioni ambientaliste: se ilsi farà, avrà un super-per la, forte anche dei 74 miliardi di euro previsti nel Next Generation Eu proprio per la rivoluzione verde e laenergetica. Sarà “super” perché –aveva anticipato Grillo ehanno confermato i rappresentanti di Wwf, Greenpeace e Legambiente – dovrebbero essere accorpati ildello Sviluppo economico e ildell’Ambiente. Non è ancora chiaro se a guidarlo sarà ...

NekOfficial : Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se… - fattoquotidiano : 'PREPARARSI ALLA PROSSIMA PANDEMIA' L'allerta degli scienziati sul futuro. Ecco come prepararsi e perché bisogna f… - team_world : Justin Bieber si esibirà in un CONCERTO VIRTUALE su TIKTOK la notte di #SanValentino in cui canterà i brani dell’al… - saraloubear : RT @FALLINGVX: ecco come immaginavo il paradiso a 6 anni - Cesare6677 : RT @schumacher_jorg: Ecco un criminale di guerra spietato, crudele, discepolo di Stalin, inventore delle foibe. Come si può ancora oggi ven… -