Ebola torna a fare paura, nuovo focolaio: ci sono vittime (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il virus Ebola torna a fare paura, nuovo focolaio nel Congo: ci sono vittime, almeno due in appena una settimana. Una seconda persona che aveva contratto il virus Ebola è morta questa settimana nella Repubblica Democratica del Congo. Si sarebbe formato dunque un altro focolaio appena tre mesi dopo che la nazione è sopravvissuta alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il virusnel Congo: ci, almeno due in appena una settimana. Una seconda persona che aveva contratto il virusè morta questa settimana nella Repubblica Democratica del Congo. Si sarebbe formato dunque un altroappena tre mesi dopo che la nazione è sopravvissuta alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

