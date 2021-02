E’ morto a 79 anni Chick Corea | leggenda del jazz

(Di venerdì 12 febbraio 2021) E'all'età di 79il musicista statunitense. Archiviata come bufala qualche giorno fa, è arrivata invece la conferma della sua morte. Secondo la pagina Facebook ufficiale del pianistadel, vincitore di 23 Grammy,, nato a Chelsea (Massachusetts), origine italiane (Armando A.) è deceduto il 9 febbraio scorso per una "rara forma di cancro, diagnosticatagli solo recentemente".

Chick Corea , leggenda del jazz, èall'età di 79per una rara forma di cancro scoperta solo di recente. La notizia è stata data tramite il profilo ufficiale del musicista. Corea nella sua carriera, durante la quale ha vinto ...Il pianista era affetto da una rara forma di cancro Chick Corea, pianista stella del jazz, èall'età di 79. Il musicista era affetto da una rara forma di cancro. "Con grande tristezza annunciamo che il 9 febbraio Chick Corea è deceduto all'età di 79, per una rara forma di ...