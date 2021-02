“È impazzito”. Tommaso Zorzi troppo hot: la frase a luci rosse e scatta subito la censura del GF Vip (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono ormai 5 mesi di reclusione tra le mura della casa del GF Vip, i nostri vipponi ne hanno (e ne stanno) combinando di tutti i colori. Il loro primo ingresso è avvenuto il 14 settembre e la finale andrà in onda l’1 marzo. Questa edizione del reality di Canale 5 verrà ricordata nella storia della televisione per aver segnato il record di reality più lungo. Un Alfonso Signorini soddisfatto e anche di più, anche per le dinamiche pittoresche cretesi tra le mura della Casa di Cinecittà. Una finale, quella del GF 5, posticipata in più di una volta: basti pensare infatti che la prima mandata di vipponi era entrata nella Casa immaginando di terminare la loro esperienza prima della fine del 2020. Insomma, il tempo è trascorso e qualcuno sta mostrando segni di cedimento e qualche mancanza un po’… (Continua dopo le foto) Tra gli impazienti per la fine del GF Vip troviamo in pole position ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono ormai 5 mesi di reclusione tra le mura della casa del GF Vip, i nostri vipponi ne hanno (e ne stanno) combinando di tutti i colori. Il loro primo ingresso è avvenuto il 14 settembre e la finale andrà in onda l’1 marzo. Questa edizione del reality di Canale 5 verrà ricordata nella storia della televisione per aver segnato il record di reality più lungo. Un Alfonso Signorini soddisfatto e anche di più, anche per le dinamiche pittoresche cretesi tra le mura della Casa di Cinecittà. Una finale, quella del GF 5, posticipata in più di una volta: basti pensare infatti che la prima mandata di vipponi era entrata nella Casa immaginando di terminare la loro esperienza prima della fine del 2020. Insomma, il tempo è trascorso e qualcuno sta mostrando segni di cedimento e qualche mancanza un po’… (Continua dopo le foto) Tra gli impazienti per la fine del GF Vip troviamo in pole position ...

flamestothefire : @musicsmyoxygen Nessuno le sta facendo passare per disumane.L'aggettivo disumano è stato usato per descrivere Tomma… - OhYaaasss : @Beatricemaria06 Tommaso ha detto che vuole fare un ape o un pranzo (non ricordo) con Matilde, Sdg, Stefy e MT Impazzito hahahahah - PasqualeMarro : Tommaso Zorzi ormone impazzito: cosa gli esce di bocca - monicaspolti : @twitimpicci Tommaso è sempre stato impeccabile con lei, addirittura la metteva prima di Stefania. Non credo sia i… - _heyangel_ : Ah okay bravo tommaso, non sei impazzito del tutto -