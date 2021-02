E' boom di prenotazioni nei ristoranti per San Valentino | contenti gli esercenti ma anche il virus

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tantissime coppie non vogliono rinunciare a festeggiare San, nonostante la pandemia. Per farlo, in tanti optano per il pranzo nei, che stanno in queste ore registrando un picco di ...

gio551 : RT @globalistIT: - globalistIT : - justintowine : RT @ItaliaaTavola: Zona gialla e San Valentino, boom di prenotazioni al ristorante - lucainge_tweet : Zona gialla e San Valentino, boom di prenotazioni al ristorante - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Zona gialla e San Valentino, boom di prenotazioni al ristorante -

Ultime Notizie dalla rete : boom prenotazioni

Il Tirreno

Siamo a mercoledì e i ristoratori devono sapere se possono prendere leper domenica senza incertezze e se possono fare la spesa in vista di quella giornata. E non possono saperlo venerdì ...Il sole, il cielo terso e le ottime condizioni della neve hanno richiamato moltissimi veronesi in questi giorni in Lessinia . Anche oggi, giorno feriale, erano in molti a cimentarsi fra ciaspole, sci ...Tantissime coppie non vogliono rinunciare a festeggiare San Valentino, nonostante la pandemia. Per farlo, in tanti optano per il pranzo nei ristoranti, che stanno in queste ore registrando un picco di ...Ha registrato un'altissima adesione l'avvio della campagna vaccinale per gli over 80 in Friuli Venezia Giulia. .