"E allora quei voltagabbana del Pd?". Marco Travaglio, crisi di nervi dalla Gruber: si ridicolizza da solo sulla farsa-Rousseau (Di giovedì 11 febbraio 2021) Marco Travaglio ha rispolverato un grande classico: "E allora il Pd?". Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, il direttore del Fatto Quotidiano ha sparato sul partito di Nicola Zingaretti per difendere la votazione-farsa sulla piattaforma Rousseau che ha sancito il via libera da parte degli iscritti all'ingresso del M5s nel governo di Mario Draghi. "Far votare 74mila persone - è la versione di Travaglio - è sempre meglio che far decidere a 3-4 persone. Quanti hanno deciso nel Pd che la linea che Andrea Orlando ha enunciato due settimane fa fosse cambiata?". Il riferimento è alla dichiarazione "non aggiungeremo mai i nostri voti a quelli leghisti neanche se il premier fosse Superman". "Ma questa è democrazia rappresentativa, ...

