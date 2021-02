Dybala punta il Napoli: si allena nel giorno libero, vuole esserci al Maradona (Di giovedì 11 febbraio 2021) Paulo Dybala punta il Napoli: il numero 10 della Juventus vuole essere presente al Maradona per la sfida contro gli azzurri Paulo Dybala punta il Napoli. Il numero 10 della Juventus, come riporta Tuttosport, ieri si è presentato alla Continassa nonostante il giorno libero concesso da Pirlo dopo la conquista della finale di Coppa Italia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 La Joya vuole farsi trovare pronto per la sfida di sabato alle 18 al Maradona: per lui, argentino numero 10 e mancino, sarà sicuramente un momento particolare giocare nello stadio intitolato al Pibe de Oro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pauloil: il numero 10 della Juventusessere presente alper la sfida contro gli azzurri Pauloil. Il numero 10 della Juventus, come riporta Tuttosport, ieri si è presentato alla Continassa nonostante ilconcesso da Pirlo dopo la conquista della finale di Coppa Italia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 La Joyafarsi trovare pronto per la sfida di sabato alle 18 al: per lui, argentino numero 10 e mancino, sarà sicuramente un momento particolare giocare nello stadio intitolato al Pibe de Oro. Leggi su Calcionews24.com

