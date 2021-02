Draghi, il Movimento dà l'ok all'ex presidente della BCE con il voto online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tramite il voto sulla piattaforma Rousseau, gli iscritti al M5s hanno dato il via libera alla formazione di un governo guidato da Mario Draghi. voto su Rousseau, il M5s dà il via libera a Mario Draghi con il 59,3% su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tramite ilsulla piattaforma Rousseau, gli iscritti al M5s hanno dato il via libera alla formazione di un governo guidato da Mariosu Rousseau, il M5s dà il via libera a Mariocon il 59,3% su Notizie.it.

Corriere : ?? «Purtroppo siamo in ritardo con la tabella di marcia perché bisogna attendere l’esito delle consultazioni dei Cin… - Corriere : Mario Draghi è costretto ad attendere, perché il timing che si era dato per formare il governo non coincide con il… - matteograndi : “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizi… - bruttocoso : RT @FrancescoBerti_: Ho votato NO al supporto del M5S al Governo Draghi, ma l'indirizzo degli iscritti è chiaro. Chi riteneva questo passag… - Moon13_me : RT @pietroraffa: Gli attivisti del Movimento 5 stelle hanno dato l'ok a un Governo Draghi. Se pochi anni fa qualcuno avesse comunicato qu… -