Draghi ha detto sì al ministero per la transizione ecologica

AGI - Il ministero per la transizione ecologica ci sarà. Mario Draghi, fanno sapere a fine giornata i rappresentanti del Wwf e di Legambiente, punta a creare una struttura ad hoc forte autorevole e competente per favorire la transizione ambientale, visto che il 37% delle risorse messe in campo dal Recovery Fund serviranno a finanziare azioni per il clima e la biodiversità. L'impegno viene accolto dal fronte pentastellato come un via libera alle richieste del Movimento (lo stesso Beppe Grillo è tornato oggi sulla questione con un lungo post sul suo blog) e fa esultare Luigi Di Maio ("è un'ottima notizia", dice il ministro degli Esteri). Fonti vicine al presidente del Consiglio incaricato spiegano le parole dell'ex presidente della Bce come "un profilo di attenzione per la questione ambientale che ...

