Draghi e il nuovo governo | il premier incaricato già domani pomeriggio potrebbe salire al Quirinale

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La presentazione del programma alle Camere per ottenere la fiducia dovrebbe essere calendarizzata lunedì o martedì

lorepregliasco : Chi conosce i nomi dei ministri del nuovo governo? Draghi, Mattarella e i ministri scelti. - Corriere : Nuovo governo, Draghi già domani potrebbe salire al Quirinale - fleinaudi : #BuonaPagina 'I partiti e le regole: se la politica cambia rotta' Sabino #Cassese @Corriere ??La decisione del pre… - RChiovenda : RT @robisanni: @gloquenzi È evidentemente un nuovo ministero pensato da Draghi per parcheggiare i 5S lì dove hanno meno possibilità di fare… - NemNemecsek : RT @jacopo_iacoboni: C'è una tale corsa degli ex inginocchiati a Conte a salire sul carro di Draghi che sicuramente, presto o tardi, saremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi nuovo

Il Sole 24 ORE

Ma sceglierà, come da sue prerogative costituzionali.... solo la sottolineatura di quel 60% di sì al governoche ovviamente comporta un 40% di ... La porta però non è definitivamente chiusa: 'Se poi un domani la mia strada dovesse incrociarsi di...Non devono essere misure spot e temporanee, bisogna fare una progettazione che riguardi i prossimi anni, con investimenti grandi e concreti” Bonaccini anticipa che 'al nuovo Governo, chiederemo poi un ...ROMA – Sospirone di sollievo. Il popolo dei ‘grillini’ ha detto Sì al Governo Mario Draghi. E’ stato un confronto teso, e sullarete sono volati insulti e parole forti, soprattutto da parte di chi non ...