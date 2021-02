Douglas Costa scherza sul minutaggio in finale | “Come chiedere agli amici di mettere il tuo nome nel loro lavoro”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sedici minuti. Questo ildinel Mondiale per club che ha visto trionfare il Bayern Monaco incontro il Tigres per 1-0 con la rete decisiva di Pavard. L’esterno brasiliano ha volutore su instagram: “Quando chiedi ai tuoia scuola diil tuoneldi gruppo!“, ha scritto allegando la foto di lui sorridente col trofeo. Fin qui undici presenze e un gol per l’ex Juventus in Bundesliga. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DC11 (@) SportFace.

pisto_gol : Discretamente fortunato Douglas Costa: in prestito dalla Juventus al BayernM, ha giocato 11 partite (1 gol) ma è Ca… - FraaaGG : Douglas Costa campione del mondo senza fare praticamente un cazzo mentore di vita. - lavitaafaschifo : ma douglas costa è invecchiato di dieci anni - 90ordnasselA : @_grazy87 @PanzaMancio @douglascosta Ma infatti di articoli ne fecero a iosa. Li aspetto anche su Douglas Costa ?? - sportface2016 : #BayernMonaco, #DouglasCosta scherza col trofeo su instagram -

Contiene con dignità, limita il passivo, anche di fronte al triplo cambio del finale, con ingresso diper Coman, in una staffetta tra ex juventini. Tolisso calcia da fuori, il portiere ...... il tabellino Marcatori: 59 Pavard BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Neuer; Pavard, Sule, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sane (73 Musiala), Gnabry (64 Tolisso), Coman (73); Lewandowski ...Douglas Costa è campione con 16' nel Mondiale per club: "Come chiedere agli amici di mettere il tuo nome nel loro lavoro", ha scherzato su instagram ...Douglas Costa festeggia anche lui la vittoria del Mondiale per Club da parte del suo Bayern Monaco dopo la finale contro il Tigres ...