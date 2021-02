Domani è il giorno della scelta dei ministri di Draghi: difficile l'ingresso dei leader (Di giovedì 11 febbraio 2021) Poca luce sule decisioni che prenderà Mario Draghi per i nomi che lo affiancheranno al governo. Anche i partiti che puntano a sostenere il governo Draghi ancora si interrogano su quale sarà la ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 febbraio 2021) Poca luce sule decisioni che prenderà Marioper i nomi che lo affiancheranno al governo. Anche i partiti che puntano a sostenere il governoancora si interrogano su quale sarà la ...

pierofassino : Non si fermano in Myanmar le proteste contro il golpe militare che ha deposto il governo di #AungSanSuuKyi. Nel qui… - GioPanariello : Stiamo arrivando, manca un giorno e io e @marcogiallini con #LuièPeggioDiMe saremo in prima serata su @RaiTre con t… - addictedtoyouB : È da settembre che mi alzo ogni giorno alle nove. Domani devo alzarmi alle sei. Il solo pensiero mi fa morire - GregorioCorigl3 : RT @MassimoMisiti: 'Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi… - SUNFLLOVERSS : domani piangerò tutto il giorno su love story, grazie taylor -