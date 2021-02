Documenti incustoditi | la Municipalità replica | ' Sono solo libri'

NapoliToday : #Cronaca Documenti incustoditi e sprechi nella sede della Municipalità -

Ultime Notizie dalla rete : Documenti incustoditi

NapoliToday

' Non è affatto vero che vi sonopresso la sede in questione in quanto si tratta solo di libri, peraltro non di competenza della municipalità, mentre i veri atti sensibili sono ......di posta elettronica e gli account whatsapp a cui i cristiani potevano inviare idi ... Tanti truffatori si sono appropriati di case e terreni rimasti, contando sulla facile ...Dopo il nostro servizio sullo stato di abbandono in cui versa la sede della Municipalità a Miano, è arrivata la replica del direttore della stessa. "Non è affatto vero che vi sono documenti incustodit ...Rifiuti di ogni genere all'esterno, nessun controllo, documenti abbandonati, termosifoni che riscaldano ambienti non più utilizzati, quadri elettrici non custoditi. Queste sono solo alcune delle pecch ...