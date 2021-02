Divieto stazionamento in aree centrali valido anche questo week end (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'ordinanza di Nardella dispone il Divieto di stazionamento nelle aree a maggior rischio assembramenti nei giorni di venerdì e sabato dalle 18 alle 22 Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'ordinanza di Nardella dispone ildinellea maggior rischio assembramenti nei giorni di venerdì e sabato dalle 18 alle 22

055firenze : Firenze e l'ordinanza anti assembramenti #firenze #assembramenti #movida #COVID19 @DarioNardella… - MeridioNews : Ottava Sant'Agata, divieto stazionamento in piazza Duomo Dopo gli assembramenti il Comune di Catania ci riprova - ComunediCatania : Sant’Agata, venerdì 12 Febbraio divieto di stazionamento in piazza Duomo In vista della cosiddetta “ottava” della f… - CataniaToday : Sant’Agata, venerdì 12 febbraio divieto di stazionamento in piazza Duomo - Robbetta : a) divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazio… -