Diritti Tv Serie A | Dazn | «Soddisfatti delle conversazioni avute con la Lega»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Fonti vicine ahanno fatto sapere all’ANSA di esseredi come stanno procedendo i discorsi per itv dellaA Non si è arrivati ad una decisione comune su a chi assegnare idellaA per il prossimo triennio. I club hanno deciso di riaggiornarsi durante la prossima settimana marimane in netto vantaggio. Stando a quanto riportato dall’ANSA, fonti vicine al gruppo riferiscono di «essereoggi con ladiA e dei feedback ricevuti dai club. Il progettopermetterebbe alladiA di garantirsi un futuro di crescita e di ...

ROMA - In attesa della scelta definitiva per l'assegnazione deitv, Dazn resta in forte vantaggio e fonti vicine al gruppo riportano soddisfazione per il riscontro dei club diA . Le stesse fonti riferiscono che il gruppo Dazn è soddisfatto "delle ...Nell'assemblea di Lega Milan, Inter, Juve, tra le altre, pronte a dire sì per il triennio '21/'24, ma il presidente Dal Pino ha deciso di ...Fonti vicine a DAZN hanno fatto sapere all'ANSA di essere soddisfatti di come stanno procedendo i discorsi per i diritti tv della Serie A ...Consiglio direttivo questa mattina della Lega Serie B in videoconferenza. Diversi i temi trattati durante la riunione, partendo da un’analisi circa l’iter che porterà ...