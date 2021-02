Diritti tv Serie A, Assemblea di Lega LIVE: le parole di Carnevali – VIDEO (Di giovedì 11 febbraio 2021) È cominciata a Milano l’Assemblea di Lega per provare a prendere una decisione sui Diritti tv della Serie A Ha preso il via a Milano, l’Assemblea di Lega in cui si parlerà dell’assegnazione dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. Si spera di arrivare a una decisione, ma è ipotizzabile anche un nuovo rinvio. Al momento, l’offerta più allettante resta quella di Dazn che ha superato di gran lunga quella fatta da Sky. La Lega, però, vorrebbe maggiori garanzie sul trasferimento in streaming dell’intero campionato. AGGIORNAMENTO 15.10 – Nel corso della pausa pranzo dell’Assemblea Enrico Preziosi e Stefano Campoccia sarebbero venuti a stretto contatto fisico per un litigio. A scaturire la questione, il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) È cominciata a Milano l’diper provare a prendere una decisione suitv dellaA Ha preso il via a Milano, l’diin cui si parlerà dell’assegnazione deitv dellaA per il triennio 2021-2024. Si spera di arrivare a una decisione, ma è ipotizzabile anche un nuovo rinvio. Al momento, l’offerta più allettante resta quella di Dazn che ha superato di gran lunga quella fatta da Sky. La, però, vorrebbe maggiori garanzie sul trasferimento in streaming dell’intero campionato. AGGIORNAMENTO 15.10 – Nel corso della pausa pranzo dell’Enrico Preziosi e Stefano Campoccia sarebbero venuti a stretto contatto fisico per un litigio. A scaturire la questione, il ...

