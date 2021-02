Diritti TV, il piano di DAZN per prendersi tutta la Serie A (Di giovedì 11 febbraio 2021) Oggi la Lega Serie A potrebbe assegnare a DAZN tutte le partite di Serie A dei prossimi tre anni. Sarebbe una rivoluzione per il calcio italiano Nella giornata di oggi è prevista una riunione della Lega Serie A che potrebbe portare all’assegnazione di Diritti TV per il 2021/204. Secondo quanto riferito da Repubblica almeno dodici squadre sarebbero propense ad accettare l’offerta da 840 milioni di DAZN, con l’azienda del gruppo Perform forte di una possibile partnership con Tim per convincere i club della bontà tecnologica del progetto che porterebbe il campionato tutto su internet. Sky ha presentato un’offerta di 750 milioni può fare affidamento su un bacino di 2,9 milioni di abbonati. Inoltre offrirebbe anche la possibilità di aprire il Canale Serie A, un pallino ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Oggi la LegaA potrebbe assegnare atutte le partite diA dei prossimi tre anni. Sarebbe una rivoluzione per il calcio italiano Nella giornata di oggi è prevista una riunione della LegaA che potrebbe portare all’assegnazione diTV per il 2021/204. Secondo quanto riferito da Repubblica almeno dodici squadre sarebbero propense ad accettare l’offerta da 840 milioni di, con l’azienda del gruppo Perform forte di una possibile partnership con Tim per convincere i club della bontà tecnologica del progetto che porterebbe il campionato tutto su internet. Sky ha presentato un’offerta di 750 milioni può fare affidamento su un bacino di 2,9 milioni di abbonati. Inoltre offrirebbe anche la possibilità di aprire il CanaleA, un pallino ...

