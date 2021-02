Diffamata sul web | si suicida | assolti tutti gli imputati

Leggi su chenews

Michela Deriu si è tolta la vita a soli 22 anni dopo che alcuni suoi video sono girati in rete in modo non autorizzato. Amara notizia a Porto Torres, dove si è chiuso, almeno per quanto riguarda il procedimento penale nei confronti di duedi 26 e 31 anni, accusati di aver contribuito al suicidio della barista Michela Deriu di soli 22, pubblicando suoi video online senza il consenso della ragazza. Michela si è uccisa il 4 novembre 2017 a casa di un'amica, trovando dei video dove aveva dei rapporti sessuali online, caricati da questi individui. Secondo il giudice i fatti non sarebbero ricollegati tra l'uscita dei video e la morte della ragazza, dunque la colpa non sussiste.