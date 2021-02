(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tre settimane per ribaltare la stagione. Il 17 gennaio lantus naufragava a San Siro subendo la prova di forza dell'al di là del 2 - 0 finale,affondava a - 10 in classifica dal Milan ...

Gazzetta_it : Difesa, versatilità, profondità: dall’#Inter all’Inter, così #Pirlo ha svoltato la #Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Difesa versatilità

Il Romanista

La? Più che l'inizio di tutto, la debacle di San Siro è stato l'unico episodio di passaggio a vuoto di un cambio di passo iniziato nel 2021 e arrivato a undici risultati utili in dodici ...... dell'Ambiente, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'Arma dei Carabinieri per la, ... in una visione futura 'green' dell'agricoltura, oltre alla suaper quanto riguarda la ...