Delitto di Bolzano, svolta nel caso: la scoperta sul telefono del figlio Benno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si continua a cercare il corpo di Peter Neumair ma intanto si fa chiarezza sull'omicidio plurimo di Bolzano. La ricostruzione degli inquirenti segue la logica ma, soprattutto, segue riscontri precisi. E cioè i telefonini del padre e della madre di Benno, spenti in orari diversi: circa alle 17.30 quello di lui e attorno alle 21.30 l'apparecchio della moglie. Peter e Laura Perselli, da quello che è merso, sembrerebbe siano stati uccisi in tempi diversi. Dagli orari dei telefono, si tratterebbe quindi di 4 ore, un intervallo di tempo che suggerisce non soltanto l'azione dell'assassino sia stata divisa in due parti distinte ma.. (Continua..) anche il fatto che chi ha ucciso ha avuto tempo per pensare a come liberarsi dei due corpi, come portarli fino all'auto, come costruirsi un alibi possibile e come cancellare eventuali tracce ...

