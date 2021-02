“Decontribuzione | anno fiscale bianco e stop blocco licenziamenti | cosa serve alle imprese del turismo”

Ultime Notizie dalla rete : Decontribuzione anno

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Analizziamo nel dettaglio le principali misure dipreviste per chi assume nel 2021. Assunzioni 2021: tutti gli incentivi e bonus in Legge di Bilancio Esonero contributi 2021: under 35 ...Ulteriori agevolazioni sono previste per chi occuperà giovani al Sud, lain questo ... Se le disoccupate non hanno un impiego regolare da più di 1e se hanno più di 50 anni i nuovi ...“La manovra finanziaria potenzia fino al 100% la decontribuzione per l’assunzione di donne disoccupate per stimolare l’occupazione femminile ...La crescita delle startup è stata sostenuta negli ultimi anni grazie anche a una rinnovata attenzione politica, ma si tratta per lo più di realtà di piccole dimensioni e che si trovano ora a scontare ...