De Luca al governo: "Controlli straordinari a Carnevale e San Valentino" (Di giovedì 11 febbraio 2021) NAPOLI – "Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del ministero della Salute". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Dobbiamo sapere – aggiunge – che se in questi giorni avremo le strade e le piazze d'Italia nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento".

