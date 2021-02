Dazn-Sky, oggi secondo round: ipotesi nuovo rinvio (Di giovedì 11 febbraio 2021) nuovo round sui diritti tv, ma con possibile fumata grigia all’orizzonte. oggi a Milano infatti è in programma l’assemblea della Lega Serie A con al centro le offerte di Sky e Dazn per trasmettere il campionato nel triennio 2021/24: alla vigilia appare però difficile si giunga a una decisione già oggi, considerando quanto sia delicato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021)sui diritti tv, ma con possibile fumata grigia all’orizzonte.a Milano infatti è in programma l’assemblea della Lega Serie A con al centro le offerte di Sky eper trasmettere il campionato nel triennio 2021/24: alla vigilia appare però difficile si giunga a una decisione già, considerando quanto sia delicato L'articolo

capuanogio : ?? #Dazn #Sky #Amazon #Mediaset e... Unica certezza: dal 2021 vedere calcio in tv sarà una fatica tripla (quadrupla… - forumJuventus : CorSera: 'Diritti tv, serie A verso la svolta. Dazn davanti a Sky. Agnelli: «Offerte superiori a tutti in Europa» C… - capuanogio : La #SerieA tentata dall’offerta di #Dazn che è stata la più alta per garantirsi l’esclusiva di 7 partite a giornata… - CalcioFinanza : Dazn-Sky, oggi secondo round in Lega per i diritti tv: ipotesi nuovo rinvio - digitalsat_it : RT @BellioF: @digitalsat_it @DAZN_IT Prezzi Sky insostenibilei. Inoltre ecco perché in questi giorni mi chiamano più volte al giorno -