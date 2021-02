Daytona 500 | Hendrick Motorsports monopolizza la prima fila

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La500 del 2021 ha ufficialmente inizio, cominciando con la sessione di qualifiche. La nottata di mercoledì si rivela magica per patron Rick, il quale vede il suo teamre la. Con una media di 191.261 mph, Alex Bowman ottiene la pole per lavolta in carriera. Al suo fianco, a completare lalinea, c’è William Byron, già polesitter nel 2020 e che centra il risultato nella “Great American Race” per la quarta volta. Ora c’è da decidere il resto della griglia, compito che non spetta a questa sessione, bensì alle due gare da 125 miglia ciascuna della Duels. Appuntamento a questa sera alle 19 locali, quando in Italia sarà l’una di notte.500, a che servono le qualifiche? Abbiamo detto che a ...

