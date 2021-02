Daydreamer Le Ali del Sogno | Anticipazioni 11-16 Febbraio 2021

Leggi su chiecosa

(Di giovedì 11 febbraio 2021)Le Ali Del(Erkenci Kus il titolo originale): tutte lee i riassunti delle puntate divisi per giorno e settimane della serie Tv che va in onda su Canale 5. Inoltre potete anche vedere le puntate diin replica streaming su Mediaset Play. I protagonisti sono Can Yaman, nel ruolo di Can Divit, e Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem Aydin.Seconda Stagione 1 Puntata E’ passato un anno da quando Can ha lasciato Sanem ed è partito con la sua barca. Sanem, cambiata nell’aspetto, ma sempre bellissima , si trova in un giardino davanti ad un pubblico attento che l’ascolta mentre legge delle pagine del suo libro “La Fenice e l’Albatros”. Accanto a lei c’è Yigit soddisfatto e sorridente. Mentre legge dei passi del suo romanzo che ...