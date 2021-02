Dayane Mello | tutti a bocca aperta al GF Vip quando fa il nome della star | “Siamo uscite insieme”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021)è la prima finalista di questa lunghissima edizione del GF Vip.a Pierpaolo Pretelli, che ha vinto la sfida al televoto contro Andrea Zelletta, resterà nella Casa dunque fino all’ultimo. La finale, salvo colpi di scena clamoroso che però, dalle parole dello stesso Alfonso Signorini, sembrano da escludere, andrà in onda in diretta il prossimo primo marzo. E chissà chi troveremoalla mobrasiliana e all’ex Velino di Striscia la Notizia. Intanto questa settimana rischiano di uscire Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga e c’è grande attesa per la puntata di venerdì 12 febbraio,sapremo chi lascerà definitivamente il reality a poco dalla finalissima. Sicuramente, poi, si parlerà anchelite furiosa avvenuta in ...