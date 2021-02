David Benioff e D.B. Weiss produttori per Netflix della serie tratta dal libro Il sussurro del mondo (Di giovedì 11 febbraio 2021) David Benioff e D.B. Weiss, creatori della serie Il Trono di Spade, produrranno un nuovo show destinato a Netflix tratto dal libro Il sussurro del mondo. David Benioff e D.B. Weiss, i creatori della serie Il Trono di Spade, continueranno la loro collaborazione con Netflix occupandosi dello sviluppo e della produzione di un adattamento del romanzo Il sussurro del mondo (The Overstory). Il progetto potrà contare su un pilot scritto da Richard Robbins, già nel team di autori di 12 Monkeys, e sulla presenza nel team di produttori di Hugh Jackman. Netflix ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021)e D.B., creatoriIl Trono di Spade, produrranno un nuovo show destinato atratto dalIldele D.B., i creatoriIl Trono di Spade, continueranno la loro collaborazione conoccupandosi dello sviluppo eproduzione di un adattamento del romanzo Ildel(The Overstory). Il progetto potrà contare su un pilot scritto da Richard Robbins, già nel team di autori di 12 Monkeys, e sulla presenza nel team didi Hugh Jackman.ha ...

