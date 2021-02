Da oggi in Italia si usa anche il vaccino di AstraZeneca ma solo per gli under 55 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si parte con alcune categorie: medici liberi professionisti, personale scolastico, forze dell'ordine. La società anglo - svedese ha annunciato che entro aprile saranno prodotte 200 milioni di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si parte con alcune categorie: medici liberi professionisti, personale scolastico, forze dell'ordine. La società anglo - svedese ha annunciato che entro aprile saranno prodotte 200 milioni di ...

zaiapresidente : ?? Ricordiamo oggi le vittime dei tragici eccidi che si verificarono dopo l'Armistizio e nel dopoguerra lungo il co… - marattin : Sul @FinancialTimes di oggi, in apertura di un articolo che parla di noi, si riporta la storia di un consulente che… - berlusconi : Il Parlamento europeo ha approvato il Recovery Fund. Come Forza Italia e come Ppe lo abbiamo chiesto per un anno e… - aanddrreaa : RT @TarroGiulio: Oggi il virus Sars-Cov-2, in Italia come altrove, si avvia a diventare (o è già diventato) endemico e, di certo non lo si… - EuropeDirectTO : RT @europainitalia: #ECForecast: oggi il Commissario UE @PaoloGentiloni ha presentato le previsioni economiche della Commissione europea.… -