Da Napoli a Milano per rubare orologi di prestigio, arrestato il trasfertista delle rapine (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Polizia di Stato ieri ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 29enne napoletano rapinatore 'trasfertista' noto agli investigatori. L'attività d'indagine ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Polizia di Stato ieri ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 29enne napoletano rapinatore '' noto agli investigatori. L'attività d'indagine ...

franx_dj : @ylefsch A dire il vero da quei dati Roma sembra messa bene. Se non sbaglio, calcolando la densità di popolazione p… - GuglielmoRodati : @ylefsch Per essere come Napoli e Milano messe insieme e raddoppiate me pare che stamo messi bene. Chi sta Male è M… - TrafficoA : A1 - Ponzano Romano-San Cesareo - Nebbia A1 milano-Napoli Nebbia A Banchi tra Ponzano Romano e Bivio A1/Diramazione Roma sud con v... - leggoit : Da Napoli a Milano per rubare orologi di prestigio, arrestato il trasfertista delle rapine - TrafficoA : A1 - Orte-San Cesareo - Nebbia A1 milano-Napoli Nebbia A Banchi tra Orte e Bivio A1/Diramazione Roma sud con visibilita' 100 metri -