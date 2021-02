Da Dell’Utri a Bontate | il curriculum di Berlusconi ci impone di dire No al nuovo governo di A Di Battista

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Non ho paura e non pago il pizzo”. Libero Grassi paura non ne ha avuta e per questo ha pagato con la vita. Libero Grassi venne ammazzato trent’anni fa a Palermo. Venne ammazzato perché non pagò il pizzo ma soprattutto perché lo disse pubblicamente. Prese posizione e lo fece pienamente consapevole dei pericoli che avrebbe corso. D’altro canto la Sicilia in quegli anni sembrava il far west. Piersanti Mattarella era stato assassinato nel 1980, Pio La Torre nel 1982. Pochi mesi dopo persero la vita il generale Dalla Chiesa, sua moglie ed il poliziotto Domenico Russo. Nel 1984 i sicari di Cosa Nostra assassinarono a Catania il giornalista Giuseppe Fava. Nel 1985 cadde Beppe Montana, pochi giorni dopo Ninni Cassarà spirò sulle scale di casa, tra le braccia della moglie, crivellato dai colpi di Kalashnikov. Nel 1988 toccò a Mauro Rostagno, nel 1989 ad Antonino Agostino, freddato, a ...