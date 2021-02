Crollano contagi tra gli operatori sanitari dopo i vaccini | sotto media nazionale il completamento dosi in Campania

TgrRai : Rapporto @GIMBE (3-9 febbraio): crollano i contagi tra gli operatori sanitari -64% in un mese, effetto della sommin… - RaiNews : #Vaccini, #Gimbe: 'Crollano i contagi tra gli operatori sanitari, -64%' - falcao_fo : RT @falcao_fo: Ma guarda un po'... #novax?? #Provax #vaccini #scienza #ragione #razionalità - falcao_fo : Ma guarda un po'... #novax?? #Provax #vaccini #scienza #ragione #razionalità - rossi_sandro : RT @AlexZan87: Vaccini, Gimbe: 'Crollano i contagi tra gli operatori sanitari, -64%' -

Ultime Notizie dalla rete : Crollano contagi

Efficacia vaccinazioni ' Sulla base dei dati pubblicamente disponibili al momento è possibile valutare l'efficacia della vaccinazione solo sugli operatori sanitari (in Italia), i cuivengono ...Allarme varianti,in 17 province aumento casi oltre 5% Per quel che riguarda i: nella settimana dal 3 al 9 febbraio 2021 è stabile il numero dei nuovida Sars - Cov - 2 rispetto alla ...Intanto preoccupa l’approssimarsi del Carnevale e del San Valentino, eventi che potrebbero determinare una risalita dei contagi se non si dovessero adottare le giuste precauzioni Dati Covid dell’11 fe ...Il settore del commercio al dettaglio tedesco ha severamente criticato la proroga dalla scadenza del 14 febbraio al 7 marzo del blocco ...