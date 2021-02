Cristina Marino e l’album dei ricordi: la foto da bimba con oltre 20mila like (Di giovedì 11 febbraio 2021) La modella e influencer, compagna dell’attore Luca Argentero, mostra una foto di quando era bambina, condividendo lo scatto con i follower Cristina Marino ha pubblicato uno scatto che la ritrae da bambina condividendo i momenti del suo album dei ricordi con i fan su Instagram. Fiumi di complimenti per la neo mamma di Nina Speranza, compagna di Luca Argentero, che sono arrivati anche dai colleghi del mondo dello spettacolo. Tra gli altri c’è il commento di Marica Pellegrinelli, che le scrive: “Sembri Brigitte Bardot”, ma il fan numero uno resta suo marito, l’attore è stato il primo a commentare lo scatto della sua dolce metà. Seguito dai complimenti di Cecilia Rodriguez e molti altri vip. Cristina Marino ha 30 anni e sul social è seguita da quasi mezzo milione di follower. La modella e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) La modella e influencer, compagna dell’attore Luca Argentero, mostra unadi quando era bambina, condividendo lo scatto con i followerha pubblicato uno scatto che la ritrae da bambina condividendo i momenti del suo album deicon i fan su Instagram. Fiumi di complimenti per la neo mamma di Nina Speranza, compagna di Luca Argentero, che sono arrivati anche dai colleghi del mondo dello spettacolo. Tra gli altri c’è il commento di Marica Pellegrinelli, che le scrive: “Sembri Brigitte Bardot”, ma il fan numero uno resta suo marito, l’attore è stato il primo a commentare lo scatto della sua dolce metà. Seguito dai complimenti di Cecilia Rodriguez e molti altri vip.ha 30 anni e sul social è seguita da quasi mezzo milione di follower. La modella e ...

