Cristina Marino bambina su Instagram. I fan: «Sembri Cindy Crawford» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Luca Argentero: il timido tenebroso che mette d’accordo tutti guarda le foto Cristina Marino, questa volta, ha davvero sorpreso i suoi follower: la compagna di Luca Argentero ha condiviso su Instagram una sua foto da bambina. Uno scatto in bianco e nero che ha subito conquistato il popolo del web e incassato oltre 12mila like in un’ora. Ma che, soprattutto, non è passata inosservata ai follower che hanno notato una somiglianza tra l’attrice e la top model Cindy Crawford. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) Luca Argentero: il timido tenebroso che mette d’accordo tutti guarda le foto, questa volta, ha davvero sorpreso i suoi follower: la compagna di Luca Argentero ha condiviso suuna sua foto da. Uno scatto in bianco e nero che ha subito conquistato il popolo del web e incassato oltre 12mila like in un’ora. Ma che, soprattutto, non è passata inosservata ai follower che hanno notato una somiglianza tra l’attrice e la top model. Leggi anche ...

LadyNews_ : Incidente domestico per #CristinaMarino: occhio bendato per la modella e attrice - lamescolanza : #CristinaMarino occhio bendato per un incidente domestico: ecco cos'è successo alla bionda - Il Decoder - zazoomblog : Cristina Marino accecata da Nina è una dea bendata - #Cristina #Marino #accecata #bendata - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Cristina Marino accecata da Nina è una dea bendata #CristinaMarino - MediasetTgcom24 : Cristina Marino accecata da Nina è una dea bendata #CristinaMarino -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Marino Cristina Marino da bambina, la foto è meravigliosa

La modella, compagna dell'attore Luca Argentero, sfoglia l'album dei ricordi insieme ai ...

L'Egitto tra fragilità interne e ambizioni regionali

...Freer Courtney Savie Lawrence Cristiano Leone Cristina Azzarello Cristina Contreras Casado Cristina ...Bosco Francesca Frassineti Francesca Ghiretti Francesca Lancini Francesca Lozito Francesca Marino ...

Cristina Marino da bambina, la foto è meravigliosa Today.it Cristina Marino, la foto da bambina

Uno scatto, in bianco e nero, di una bimba bellissima: capelli biondi, labbra carnose e quel neo che da grande è diventato un suo tratto distintivo. Cristina Marino ha pubblicato su Instagram una sua ...

Cristina Marino da bambina, la foto è meravigliosa

Cristina Marino riapre la scatola dei ricordi e si mostra in una foto da bambina. Forse perché diventata mamma di recente della piccola Nina, la modella e compagna di Luca Argentero, sfoglia l'album d ...

La modella, compagna dell'attore Luca Argentero, sfoglia l'album dei ricordi insieme ai ......Freer Courtney Savie Lawrence Cristiano LeoneAzzarelloContreras Casado...Bosco Francesca Frassineti Francesca Ghiretti Francesca Lancini Francesca Lozito Francesca...Uno scatto, in bianco e nero, di una bimba bellissima: capelli biondi, labbra carnose e quel neo che da grande è diventato un suo tratto distintivo. Cristina Marino ha pubblicato su Instagram una sua ...Cristina Marino riapre la scatola dei ricordi e si mostra in una foto da bambina. Forse perché diventata mamma di recente della piccola Nina, la modella e compagna di Luca Argentero, sfoglia l'album d ...