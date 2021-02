Crisi di governo, ultime news. Grillo spinge per il sì a Draghi, decisivo l’ok al ministero “Green”. Oggi il voto su Rousseau (Di giovedì 11 febbraio 2021) governo Draghi, le ultime notizie di Oggi governo news – Terminate le consultazioni con le forze politiche, le organizzazioni e le associazioni, il premier incaricato, Mario Draghi, lavora ora al programma e alla squadra di governo in attesa anche dei risultati del voto previsto per Oggi sulla piattaforma Rousseau in cui gli iscritti M5S saranno chiamati a decidere se dare il via libera o meno all’appOggio dei 5 Stelle all’esecutivo guidato dall’ex presidente Bce. La votazione, in programma dalle 10 alle 18, inizialmente era prevista per ieri, ma era stata rinviata a causa delle divisioni interne al Movimento. La svolta è arrivata in serata dopo l’annuncio da parte della presidente del ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021), lenotizie di– Terminate le consultazioni con le forze politiche, le organizzazioni e le associazioni, il premier incaricato, Mario, lavora ora al programma e alla squadra diin attesa anche dei risultati delprevisto persulla piattaformain cui gli iscritti M5S saranno chiamati a decidere se dare il via libera o meno all’appo dei 5 Stelle all’esecutivo guidato dall’ex presidente Bce. La votazione, in programma dalle 10 alle 18, inizialmente era prevista per ieri, ma era stata rinviata a causa delle divisioni interne al Movimento. La svolta è arrivata in serata dopo l’annuncio da parte della presidente del ...

