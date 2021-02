Crisi di governo, Richetti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Renzi? Come piromane che incendia un edificio, chiama i pompieri e si fa ringraziare per quel gesto” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Come giudico la manovra politica fatta da Matteo Renzi? Mi fa sorridere che di fronte a un piromane che incendia un edificio e poi chiama i pompieri, lo si ringrazi perché chiama i pompieri”. Così il senatore di Azione Matteo Richetti, ex appartenente al Pd e vicino all’attuale leader di Italia viva, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove ha commentato l’operato dell’ex rottamatore nell’innesco della Crisi di governo che ha portato alla caduta del governo Conte. “Io, insieme a Carlo Calenda, ho costituito un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “giudico la manovra politica fatta da Matteo? Mi fa sorridere che di fronte a uncheune poi, lo si ringrazi perché”. Così il senatore di Azione Matteo, ex appartenente al Pd e vicino all’attuale leader di Italia viva, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 suha commentato l’operato dell’ex rottamatore nell’innesco delladiche ha portato alla caduta delConte. “Io, insieme a Carlo Calenda, ho costituito un ...

F_DUva : Al @MISE_GOV, grazie all'impegno della sottosegretaria @Ale_ToddeM5S il numero di tavoli di crisi scende da 150 a 1… - graziano_delrio : Non è solo una misura contro la povertà, non è solo per aiutare le donne: l’Assegno unico per i figli è il modo per… - La7tv : #specialimentana La copertina dello speciale @TgLa7 del #9febbraio sulla crisi di governo #maratonamentana… - ilfattovideo : Crisi di governo, Richetti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Renzi? Come piromane che incendia un edificio, chiama i p… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Con giochi di Palazzo il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, dopo la crisi di Agosto 2019 dichiara… -