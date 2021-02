Crisi Covid: le previsioni della Commissione Ue, nel 2020 Pil Italia a -8,8%. Solo l’Irlanda cresce (Di giovedì 11 febbraio 2021) Crisi Covid: le previsioni della Commissione Ue La Commissione europea ha pubblicato oggi, giovedì 11 febbraio 2021, le previsioni economiche invernali per i Paesi membri: chi più chi meno, tutti gravati dalle difficoltà della Crisi provocata dall’emergenza Covid-19. Per l’Italia Bruxelles stima un Pil 2020 in calo dell’8,8%: Solo quattro Paesi hanno numeri peggiori (Spagna, Grecia, Malta e Croazia). La Germania perde il 5%, la Francia l’8,3%. Solo uno Stato è in crescita economica malgrado la Crisi da Covid: l’Irlanda. Crisi Covid: l’Italia Secondo la ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021): leUe Laeuropea ha pubblicato oggi, giovedì 11 febbraio 2021, leeconomiche invernali per i Paesi membri: chi più chi meno, tutti gravati dalle difficoltàprovocata dall’emergenza-19. Per l’Bruxelles stima un Pilin calo dell’8,8%:quattro Paesi hanno numeri peggiori (Spagna, Grecia, Malta e Croazia). La Germania perde il 5%, la Francia l’8,3%.uno Stato è in crescita economica malgrado lada: l’Secondo la ...

