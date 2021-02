Covid, verso una possibile proroga del blocco agli spostamenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il blocco agli spostamenti tra Regioni ha come termine ultimo il 15 di febbraio, ma potrebbe in realtà subire una proroga. Si potrebbe infatti arrivare fino al 5 marzo. A far sospettare una possibile proroga, è il dilagare delle varianti. Per tali ragioni, come riporta TGCOM24, Pierpaolo Sileri ha fatto intendere potremmo andare verso una proroga. I nuovi ceppi del virus, infatti, individuati soprattutto al centro Italia, stanno allarmando gli esperti. Tra l’altro, dal 15 febbraio, dovrebbe ripartire anche lo sci amatoriale, questa circostanza, unita all’abbattimento del divieto di spostamento tra regioni, significherebbe incentivare il movimento di una massa di persone tale da determinare un rischio per il possibile ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Iltra Regioni ha come termine ultimo il 15 di febbraio, ma potrebbe in realtà subire una. Si potrebbe infatti arrivare fino al 5 marzo. A far sospettare una, è il dilagare delle varianti. Per tali ragioni, come riporta TGCOM24, Pierpaolo Sileri ha fatto intendere potremmo andareuna. I nuovi ceppi del virus, infatti, individuati soprattutto al centro Italia, stanno allarmando gli esperti. Tra l’altro, dal 15 febbraio, dovrebbe ripartire anche lo sci amatoriale, questa circostanza, unita all’abbattimento del divieto di spostamento tra regioni, significherebbe incentivare il movimento di una massa di persone tale da determinare un rischio per il...

