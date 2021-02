Covid, spostamenti vietati tra Regioni: verso la proroga al 5 marzo | Umbria, Trento e Bolzano in zona rossa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le Regioni chiederanno al governo la proroga del decreto che vieta gli spostamenti anche dopo il 15 febbraio. Il ministro Boccia ringrazia gli enti locali per la collaborazione e indica come nuova ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lechiederanno al governo ladel decreto che vieta glianche dopo il 15 febbraio. Il ministro Boccia ringrazia gli enti locali per la collaborazione e indica come nuova ...

MediasetTgcom24 : Le Regioni al governo: prorogare il divieto di spostamenti #Covid - RaiNews : Ipotesi #Cdm domani per prorogare il blocco degli spostamenti tra #regioni per contrastare il diffondersi del conta… - aderenzis1 : Covid, le Regioni chiedono al governo di prorogare il divieto spostamenti. Allarme per il weekend di San Valentino… - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Le Regioni al governo: prorogare il divieto di spostamenti #Covid - LaskaJuventus : RT @RaiNews: Ipotesi #Cdm domani per prorogare il blocco degli spostamenti tra #regioni per contrastare il diffondersi del contagio https:/… -