Covid: sindaco Salerno, chiedero’ impiego forze dell’ordine (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Proporro’ nelle prossime ore un tavolo tecnico nel quale chiedero’ di dividere la citta’ in quadranti, assegnati alle forze dell’ordine. Rivolgo un appello ai miei concittadini: Carnevale e San Valentino non si trasformino nelle feste del contagio. Siamo sottodimensionati come organico di polizia municipale”. Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a margine di una iniziativa al carcere di Fuorni. Sulla possibilita’ di chiudere le scuole del territorio, il primo cittadino ha spiegato: “Aspetteremo i dati che ci verranno forniti dall’Unita’ di Crisi della Regione Campania. Li valuteremo insieme al Prefetto e ai dirigenti scolastici e decideremo, insieme, con attenzione particolare alla crescita culturale ma anche e soprattutto alla salute dei ragazzi e al blocco pandemico. Per prendere ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Proporro’ nelle prossime ore un tavolo tecnico nel qualedi dividere la citta’ in quadranti, assegnati alle. Rivolgo un appello ai miei concittadini: Carnevale e San Valentino non si trasformino nelle feste del contagio. Siamo sottodimensionati come organico di polizia municipale”. Lo ha detto ildi, Vincenzo Napoli, a margine di una iniziativa al carcere di Fuorni. Sulla possibilita’ di chiudere le scuole del territorio, il primo cittadino ha spiegato: “Aspetteremo i dati che ci verranno forniti dall’Unita’ di Crisi della Regione Campania. Li valuteremo insieme al Prefetto e ai dirigenti scolastici e decideremo, insieme, con attenzione particolare alla crescita culturale ma anche e soprattutto alla salute dei ragazzi e al blocco pandemico. Per prendere ...

mante : Il sindaco di Corzano (BS) oggi: 'Abbiamo 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementar… - Piergiulio58 : Covid, insegnante di sostegno muore a 44 anni: il sindaco aveva chiuso le scuole per l'allarme sui contagi. - salernonotizie : Salerno, Sindaco Napoli: “Al vaglio dati su covid, non escluse decisioni importanti su scuola” - andrea_falivene : RT @LTangherlini: Covid Umbria. Zero casi ma in zona rossa. La rabbia del sindaco e la sorpresa degli abitanti di lugnano in teverina (tr).… - andrea_falivene : RT @LTangherlini: Covid Umbria. Zero casi ma in zona rossa. La rabbia del sindaco e la sorpresa degli abitanti di lugnano in teverina (tr).… -