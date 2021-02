Covid, oggi parte la somministrazione del vaccino AstraZeneca (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Italia partono oggi le vaccinazioni con il siero sviluppato da AstraZeneca. Il Ministero della Salute in una prima fase aveva raccomandato questo vaccino solo alle persone dai 18 ai 55 anni e in buona salute. Ora dall’Aifa sembrerebbe arrivare la possibilità che il vaccino possa essere somministrato anche agli over 60. Se così fosse si accorcerebbero di molto i tempi della campagna vaccinale. La seconda dose di AstraZeneca viene somministrata dopo dieci settimane. Le prime 249mila dosi consegnate all’Italia sono state tutte distribuite ma le somministrazioni non sono ancora cominciate. Solo poche Regioni inizieranno oggi, e tra queste non c’è la Campania. Probabile però che la nostra Regione definirà il programma di vaccinazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Italia partonole vaccinazioni con il siero sviluppato da. Il Ministero della Salute in una prima fase aveva raccomandato questosolo alle persone dai 18 ai 55 anni e in buona salute. Ora dall’Aifa sembrerebbe arrivare la possibilità che ilpossa essere somministrato anche agli over 60. Se così fosse si accorcerebbero di molto i tempi della campagna vaccinale. La seconda dose diviene somministrata dopo dieci settimane. Le prime 249mila dosi consegnate all’Italia sono state tutte distribuite ma le somministrazioni non sono ancora cominciate. Solo poche Regioni inizieranno, e tra queste non c’è la Campania. Probabile però che la nostra Regione definirà il programma di vaccinazione ...

