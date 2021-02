Covid, Napoli al primo posto nell'incidenza del contagio in Campania: 145 comuni oltre la soglia critica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Napoli è al primo posto nell'incidenza del contagio del Covid19 negli ultimi 30 giorni in Campania. È quanto emerge dalla documentazione dell'Unità di Crisi campana per... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 febbraio 2021)è aldeldel19 negli ultimi 30 giorni in. È quanto emerge dalla documentazione dell'Unità di Crisi campana per...

mattinodinapoli : Covid, Napoli al primo posto nell'incidenza del contagio in Campania - sscalcionapoli1 : Covid-19, contagi in salita a Napoli e provincia: allarme per San Valentino e Carnevale #Covid - puntomagazine : I militari della Compagnia Bagnoli hanno controllato oltre 165 persone – 67 pregiudicati – e 78 veicoli #news… - Scisciano : Napoli, Covid e trasporto pubblico: autobus sempre affollati. Gli studenti temono contagi: Napoli, 11 Febbraio – “S… - PasqualeCacace5 : RT @zazoomblog: Covid in Campania 145 comuni (non Napoli) ad alto rischio per l’aumento dei contagi - #Covid #Campania #comuni #Napoli) h… -