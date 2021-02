"Covid, l'omosessualità è un rischio". Terrificante a La Spezia: documento-choc dell'Asl, la "spiegano" così (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un caso clamoroso che travolge la Asl5, azienda sanitaria locale de La Spezia. Già, perché in un documento definisce l'omosessualità come “comportamento a rischio”, insieme a “soggetti tossicodipendenti” e “soggetti dediti alla prostituzione”. Sconvolgente. Nel documento, oltre ai dati anagrafici del richiedente, vengono elencate trenta categorie di soggetti tra le quali dichiararsi. Dalle donne in gravidanza agli studenti in ambito sanitario, fino ai lavoratori delle forze dell'ordine. Quindi, l'impensabile "punto 10", i soggetti con "comportamenti a rischio". Ovvero tossicodipendenti, soggetti dediti alla prostituzione, omosessuali. “Un chiaro errore, lo riconosciamo, per cui possiamo solo scusarci, - ammette dall'Asl il direttore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un caso clamoroso che travolge la Asl5, azienda sanitaria locale de La. Già, perché in undefinisce l'come “comportamento a”, insieme a “soggetti tossicodipendenti” e “soggetti dediti alla prostituzione”. Sconvolgente. Nel, oltre ai dati anagrafici del richiedente, vengono elencate trenta categorie di soggetti tra le quali dichiararsi. Dalle donne in gravidanza agli studenti in ambito sanitario, fino ai lavoratorie forze'ordine. Quindi, l'impensabile "punto 10", i soggetti con "comportamenti a". Ovvero tossicodipendenti, soggetti dediti alla prostituzione, omosessuali. “Un chiaro errore, lo riconosciamo, per cui possiamo solo scusarci, - ammette dall'Asl il direttore ...

