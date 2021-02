Covid | le news Al via in Italia la somministrazione del vaccino AstraZeneca LIVE

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Al via oggi inle somministrazioni delanti-dell'. Il Ministero della Salute raccomanda il siero solo alle persone dai 18 ai 55 anni, in buona salute; la seconda dose dopo 10 settimane. Il tasso di positività resta intanto sul 4%

enpaonlus : Covid, anziana 80enne intubata nel reparto “bolla” può rivedere il suo adorato cane Whiskey - MSF_ITALIA : Bisogno urgente di #vaccini in #Africa meridionale dove si sta diffondendo la nuova e più contagiosa variante di… - Agenzia_Ansa : Autocritica sui vaccini della presidente della Commissione Ue von der Leyen: 'Arrivati in ritardo con le autorizzaz… - StampaCuneo : Nel lungo inverno del Covid quasi nessuno si ammala di influenza - StampaCuneo : “In fuga” dal Pronto soccorso: sulla riduzione degli accessi pesa la paura del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Agenzia ANSA

... tecnici, virologi e media ) di fronte all'immane disastro. Nel grande funerale dell'Italia, ...Chigi è stata istituita la sedicente task force per bonificare i media dalle cosiddette fake, ...Dopo una batteria di tamponi ad oltre 500 tra bimbi, insegnanti e bidelli, gli esperti dell'Unità di crisidella Regione hanno rintracciato in 3 campioni il ceppo 'VOC 202012/01', la Variant of ...Rete informatica di Insiel bloccata dalle troppe richieste degli ultraottantenni. Code in farmacia e ai Cup. Telefoni intasati ...Sono 98 le persone in Umbria che si sono reinfettate dopo aver fatto il vaccino. In particolare si tratta di 41 operatori sanitari e 57 ospiti di ...