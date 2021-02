Covid Italia oggi, i dati delle regioni: 11 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - I dati delle regioni di oggi, giovedì11 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da coronavirus in Italia. Lombardia - Sono 2.434 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 54 morti. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effettuati, sono 2.434 i nuovi positivi (5,8%). I guariti/dimessi sono 1.981. Veneto - Sono 708 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. I dimessi/guariti sono stati 1.030. "Abbiamo un indice Rt allo 0,72, e una buona incidenza dei positivi, pari a 98 su 100 mila abitanti in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Idi, giovedì11, con tutte le news e i bollettini sui contagi da coronavirus in. Lombardia - Sono 2.434 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto. Da ieri sono stati registrati altri 54 morti. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effettuati, sono 2.434 i nuovi positivi (5,8%). I guariti/dimessi sono 1.981. Veneto - Sono 708 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. I dimessi/guariti sono stati 1.030. "Abbiamo un indice Rt allo 0,72, e una buona incidenza dei positivi, pari a 98 su 100 mila abitanti in una ...

