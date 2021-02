Covid Italia oggi, i dati delle regioni: 11 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - I dati delle regioni di oggi, giovedì11 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da coronavirus in Italia. Campania - Sono 1.694 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 febbraio. Secondo il bollettino della regione, si registrano altri 12 morti. Tra i nuovi positivi, secondo le ultime notizie, 151 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.694 nuovi casi, 92 sono risultati sintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 21.458 (di cui 3.142 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 7,8%. I positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 237.925 (di cui 2.613 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Idi, giovedì11, con tutte le news e i bollettini sui contagi da coronavirus in. Campania - Sono 1.694 i contagi da coronavirus in Campania, 11. Secondo il bollettino della regione, si registrano altri 12 morti. Tra i nuovi positivi, secondo le ultime notizie, 151 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.694 nuovi casi, 92 sono risultati sintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 21.458 (di cui 3.142 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 7,8%. I positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 237.925 (di cui 2.613 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono ...

