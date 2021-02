Covid Italia oggi | i dati delle regioni | 11 febbraio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) – Idi, giovedì11, con tutte le news e i bollettini sui contagi da coronavirus in.Marche – Sono 530 i nuovi positivi registrati, 11, nella Marche. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6685 tamponi: 4527 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1913 nello screening con percorso Antigenico) e 2158 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’11,7%).Basilicata – Sono 104 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 101 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 988 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore è deceduta ...

... per Gentiloni "C'è una luce in fondo al tunnel, soprattutto grazie ai vaccini contro il- 19: il PIL tornerà al suo livello pre - crisi pandemica già nel 2022, ma non ancora in. "Il PIL ......aggiornati alla settimana scorsa) l'indice di deviazione dalla media della mortalità è a 5 in Israele ine Svezia a 1.