Covid Italia, oggi 15.146 contagi e 391 morti: bollettino 11 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono 15.146 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 391, che portano il totale a 92.729 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 292.533 tamponi, l'indice positività è al 5,1%. Lombardia – Sono 2.434 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 54 morti. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effettuati, sono il 5,8% i nuovi positivi. I guariti/dimessi sono 1.981. Marche – Sono 530 i ...

