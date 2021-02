Covid Italia, bollettino oggi 11 febbraio: 15.146 casi (+2.190) e 391 morti. Balzo contagi in Lombardia: 2.434 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi giovedì 11 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 15.146 i test positivi al coronavirus registrati, secondo i dati del ministero della Salute.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 febbraio 2021), ildigiovedì 112021. Nelle ultime 24 ore sono stati 15.146 i test positivi al coronavirus registrati, secondo i dati del ministero della Salute....

