Covid, individuata nuova mutazione a Trieste: rischio reinfezioni per adulti (Di giovedì 11 febbraio 2021) individuata a Trieste una nuova mutazione di Sars-Cov-2. Uno studio condotto dai ricercatori dell’Irccs Burlo Garofolo, dell’Università di Trieste in collaborazione con l’Università di Milano ha scoperto la mutazione (N439K) in una bambina che presentava un’elevata carica virale. Un aspetto che desta “una certa preoccupazione è legato ad alcuni episodi di reinfezione riscontrati recentemente nella popolazione adulta – avvertono i medici – che potrebbero far presupporre la presenza di varianti in grado di evadere la risposta immunitaria sia in persone già guarite, sia in quelle vaccinate dotate di anticorpi neutralizzanti”. “La mutazione N439K – spiega Manola Comar, docente di Microbiologia dell’Università degli Studi di Trieste presso l’Irccs-Burlo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021)unadi Sars-Cov-2. Uno studio condotto dai ricercatori dell’Irccs Burlo Garofolo, dell’Università diin collaborazione con l’Università di Milano ha scoperto la(N439K) in una bambina che presentava un’elevata carica virale. Un aspetto che desta “una certa preoccupazione è legato ad alcuni episodi di reinfezione riscontrati recentemente nella popolazione adulta – avvertono i medici – che potrebbero far presupporre la presenza di varianti in grado di evadere la risposta immunitaria sia in persone già guarite, sia in quelle vaccinate dotate di anticorpi neutralizzanti”. “LaN439K – spiega Manola Comar, docente di Microbiologia dell’Università degli Studi dipresso l’Irccs-Burlo ...

