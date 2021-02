Covid, il governatore De Luca: Servono misure straordinarie del Ministero della Salute per Carnevale e San Valentino (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una nota diramata dall’ufficio stampa di Palazzo Santa Lucia. “Dobbiamo sapere che se in questi giorni avremo le strade e le piazze d’Italia nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento”, conclude il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo ile la festa di San. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del”. Così il presidenteRegione Campania, Vincenzo De, in una nota diramata dall’ufficio stampa di Palazzo Santa Lucia. “Dobbiamo sapere che se in questi giorni avremo le strade e le piazze d’Italia nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabilinazionali di prevenzione e contenimento”, conclude il ...

